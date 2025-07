Ex-Corinthians e Vasco é preso depois de desrespeitar ordem judicial

O ex-atacante Régis Pitbull, com passagens por Corinthians e Vasco, novamente roubou a cena das manchetes policiais. Isso porque o antigo jogador foi preso na madrugada desta quarta-feira (9) por desrespeitar ordem judicial. No caso, pela ausência do uso de tornozeleira e presença mensal ao fórum. A informação é do portal “ge”.

Inclusive, é a segunda vez que o ex-atleta é preso neste ano. A primeira ocorrência ocorreu há quatro meses, quando Regis agrediu um idoso de 69 anos durante um desentendimento em um bairro na zona oeste de São Paulo. Em março, o antigo atacante do Corinthians recebeu acusações de lesão corporal com gravidade.

Tal ação, na verdade, foi resultado de cabeçadas e socos no rosto de José Amilton. A ofensiva de Pitbull ocorreu dentro do elevador após o subsíndico do condomínio chamar a atenção do ex-jogador, que chutou a porta. Posteriormente, houve um registro de Boletim de Ocorrência da irregularidade no 33º DP.

Ex-atacante do Corinthians passa por contexto dramático

O antigo jogador trava uma briga contra o vício em drogas e também é alvo de uma ação de despejo por ausência de pagamento de condomínio. Por sinal, a ação está em curso há 20 anos. Regis também sofre frequentemente com adversidades para quitar contas de água e luz dentro do prazo estabelecido.

Dessa maneira, uma das filhas do subsíndico expôs o cenário que o ex-atleta do Corinthians convive.

“Regis Pitbull já foi internado inúmeras vezes e recebeu apoio financeiro de colegas jogadores e empresários, mas, apesar disso, não conseguiu se libertar do vício. Ele está em débito com o pagamento do condomínio há muitos anos, enfrenta uma ação de despejo e não possui água ou luz em seu imóvel. Sua situação no condomínio se tornou insustentável: ele urina no corredor, grita quando chega em estado de intoxicação e bate nas portas de ferro do condomínio. Além disso, toma banho na piscina do prédio. Isso gera um verdadeiro caos para quem reside com alguém assim”, detalhou em suas redes sociais.

Além de Vasco e Timão, Régis atuou por Bahia, Ceará, Coritiba, Portuguesa e Ponte Preta, onde teve quatro passagens. O Caxias, de Santa Catarina, foi o último clube da sua carreira, em 2011.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.