Com salários atrasados, Hulk define situação no Atlético como ‘delicada’

O Atlético Mineiro está passando por dificuldades financeiras e atrasou os salários dos jogadores. Dessa forma, Hulk, um dos principais nomes do elenco, definiu a situação como delicada. Ele informou sobre uma reunião entre os atletas e diretoria e mostrou otimismo pra resolução do problema.

“É uma situação meio delicada. Cheguei aqui em 2021, desde então nunca vivemos esse momento. Ontem (terça) tivemos uma reunião com o CEO. Nos passaram algumas situações, temos esperança que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita nos investidores, são pessoas responsáveis, grandes empresários, eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação”, disse.

Além disso, o camisa 7 do Galo contou que o atraso gera uma ansiedade nos companheiros, uma vez que não sabem quando vão receber.

“A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, porque a gente chega aqui no dia de trabalho, chega um atleta ou outro e pergunta se tem alguma solução, se sabe quando vão pagar? Às vezes, ficamos um pouco perdidos, sem informações. O mais importante é saber que estão tomando as providências”, contou.

Além do salário do mês de julho, que venceu no último dia 5, o Atlético também deve o direito de imagem aos jogadores, que deveria ter sido pago em 20 de junho. Aliás, o clube também possui débitos com outras equipes por transações de jogadores, com agentes e até mesmo para ex-atletas do clube. Ao todo, de acordo com a “Espn”, o Galo soma uma dívida acima de R$ 1,4 bilhão.

