Com Neymar entre os titulares, Santos fecha preparação para amistoso

O Santos realizou seu último treino antes do amistoso contra a Desportiva Ferroviária, que será realizado nesta quinta-feira (10/7), em Cariacica. A atividade, que contou com Neymar trabalhando normalmente e com um novo visual, serviu para o técnico Cleber Xavier esboçar o time titular para a partida.

A delegação santista decola rumo a Cariacica no fim da tarde desta quarta e chega ao Espírito Santo no início da noite. Aliás, os jogadores ficarão concentrados no hotel em ritmo de preparação para um jogo comum. A partida será válida pela Vitória Cup.

A principal expectativa está em Neymar. Afinal, o camisa 10 não atua oficialmente desde o dia 1º de junho, na derrota do Santos para o Botafogo. No amistoso, o craque deve começar a partida desde o início, mas não se sabe se vai atuar os 90 minutos. A ideia é dar ritmo de jogo ao astro para a volta do Brasileirão, quando o Peixe encara o Flamengo no dia 16 de julho, na Vila Belmiro.

Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Escobar, Luan Peres, João Basso e Souza; Zé Rafael, Tomás Rincón e Neymar; Guilherme, Deivid Washington e Barreal.

Os primeiros jogos da Vitória Cup aconteceram na semana passada, nos estádios Engenheiro Araripe e Kleber Andrade, ambos em Cariacica. Aliás, ao todo, a competição teve quatro jogos. A Desportiva Ferroviária perdeu para o Banfield por 1 a 0 e para o Defensa y Justicia, por 2 a 1. Já o Cruzeiro foi derrotado pelo Defensa por 1 a 0 e venceu o Banfield, por 1 a 0.

