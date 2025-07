Fluminense recebe sondagem do Wolverhampton por Arias, destaque no Mundial

O brilhante desempenho de Arias pelo Fluminense no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, chamou a atenção de clubes europeus e aumentou o assédio pela contratação do meia. O Wolverhampton, da Inglaterra, é o mais recente interessado. Representantes do clube já procuraram a diretoria tricolor para obter mais informações.

O Fluminense, porém, não pretende negociar seu principal jogador ofensivo. Mesmo assim, Arias manifestou recentemente o desejo de atuar na Premier League e pode, agora, realizar esse objetivo. Com contrato até 2028, ele também está na mira de outras equipes da Europa e da Arábia Saudita, que sinalizaram possíveis propostas nos próximos dias, segundo o portal “ge”.

A sondagem do Wolverhampton ocorreu antes da partida entre Fluminense e Inter de Milão, pelas quartas de final do torneio. A diretoria do clube das Laranjeiras ainda não estipulou um valor para uma possível negociação. Na última renovação contratual, ficou acordado que o Fluminense abriria conversas caso surgissem propostas do futebol europeu. Após a eliminação para o Chelsea, Arias voltou a demonstrar o desejo de atuar na Inglaterra.

“Creio que todo mundo sabe, sou muito transparente e sincero. Como todos os jogadores, sonho em jogar na Europa e chegar à elite. Mas até o último dia no Fluminense vou lutar e respeitar o clube e a torcida. Sobre propostas, isso é com a diretoria e o presidente. Nunca se sabe, o futuro está aberto. Sigo aqui no Fluminense, tenho contrato longo e estou feliz no clube”, afirmou Arias após a participação no Mundial.

