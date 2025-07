Davide Ancelotti comanda primeiro treino no Botafogo

Novo treinador do Botafogo, Davide Ancelotti comandou, nesta quarta-feira (9), o seu primeiro treino no Espaço Lonier. Ele, afinal, substituiu Cláudio Caçapa, auxiliar da comissão técnica permanente. Além do novo comandante, os auxiliares Luis Tevenet, do Atlético de Madrid, o inglês Andy Mangan, do Stockport, e o italiano Luca Guerra, no Istra, da Croácia, também reforçam o clube.

A estreia de Ancelotti no comando do Botafogo sobre o Vasco ainda não está definida. O nome do treinador italiano ainda não está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF.

Na última terça, Ancelotti passou pelas instalações do Lonier e teve o primeiro contato com os jogadores do Glorioso. O volante Allan, ex-Napoli, já chegou a trabalhar com o comandante europeu e, portanto, já o conhecia. Mas a maior resenha foi com os líderes do elenco: o volante Freitas e o lateral-esquerdo Telles.

Com apenas 35 anos, Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, inicia a carreira de treinador. Até hoje, ele sempre acompanhou o pai como auxilar, seja no Bayern de Munique, no Everton, no Napoli ou no Real Madrid.

O zagueiro Bastos continua se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo. Por outro lado, o clube se reforçou com cinco novas contratações: Arthur Cabral chega para substituir Igor Jesus no ataque e Kaio Pantaleão deve ganhar a vaga de Jair na zaga. Além deles, Álvaro Montoro e Joaquín Correa chegam com grande expectativa para a sequência da temporada.

