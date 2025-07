Arsenal faz proposta ao Chelsea por Noni Madueke

Madueke entrou no segundo tempo na vitória sobre o Fluminense, que garantiu a vaga na final do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)

O Arsenal segue ativo no mercado e deu mais um passo para reforçar seu ataque. O clube londrino abriu negociações com o Chelsea para contratar o ponta Noni Madueke. Segundo a ‘BBC’, o Arsenal já havia chegado a um acordo com o jogador na semana passada e agora apresentou uma proposta oficial. Por outro lado, os Blues pedem cerca de 58 milhões de euros (R$ 371,2 milhões) pelo atacante inglês de 23 anos, que está disputando o Mundial de Clubes.

Madueke entrou no segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, que garantiu a vaga do time na final do Mundial de Clubes.

O atacante chegou ao Chelsea em janeiro de 2023, vindo do PSV, por 35 milhões de euros (R$ 224 milhões). Desde então, disputou 92 partidas e marcou 20 gols pelo clube. Revelado nas categorias de base do Tottenham, ele passou quatro anos e meio na Holanda, onde se destacou pela velocidade e boa finalização.

A investida faz parte do plano do Arsenal para fortalecer o setor ofensivo. Além de Madueke, o clube também observa Rodrygo, do Real Madrid, e Eberechi Eze, do Crystal Palace. Ao mesmo tempo, nas últimas semanas, o Arsenal intensificou os esforços para contratar Gyokeres, com dirigentes viajando até Lisboa para se reunir com o Sporting.

