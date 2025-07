Após classificação para final do Mundial, Chelsea responde provocação de Flamengo

Chelsea responde provocação do Flamengo nas redes sociais após se classificar para final do Mundial - (crédito: Reprodução / X)

Após vencer o Fluminense e se classificar para a final do Mundial de Clubes, o Chelsea resolveu responder nesta quarta-feira (9) a provocação feita pelo Flamengo na fase de grupos nas redes sociais.

Na época, o Rubro-Negro venceu de virada o clube inglês por 3 a 1. A vitória na segunda rodada deu ao clube carioca a classificação para as oitavas de final em primeiro do Grupo com uma rodada de antecedência.

Assim, após a partida, o perfil do Flamengo usou as redes para provocar o Chelsea, com uma foto de Danilo, um dos autores do gol, em que ele coloca a mão nos ouvidos e a pergunta: “Para onde foram os fãs do Chelsea?”

Dessa forma, após vencer o Fluminense por 2 a 0 e avançar para a final do Mundial, o Chelsea retornou na publicação e respondeu: “Para Nova York para a final do Mundial de Clubes.”

Chelsea no Mundial

O Chelsea começou o Mundial no Grupo D, com Flamengo, Espérance e Los Angeles FC. Em três partidas, o clube inglês somou 4 pontos, sendo uma vitória, um empate e uma derrota, justamente para o Rubro-Negro.

Já nas oitavas de final, os Blues enfrentaram o Benfica. A classificação para as quartas de final aconteceu na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, as ingleses marcaram três gols no tempo adicional e saíram com a vaga para as quartas de final.

Entre as oitavas e as quartas, o Chelsea anunciou um reforço importante: o atacante brasileiro João Pedro. Ele teve papel crucial na chegada da equipe na final do Mundial.

Para chegar na semifinal, portanto, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1. João Pedro mostrou o cartão de visita no segundo tempo. Ele não marcou gol, mas foi o suficiente para ser titular na partida contra o Fluminense e se destacar: foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 0 e que garantiu a vaga do clube inglês na final do Mundial.

Assim, o Chelsea enfrentou três dos quatro brasileiros que foram para a competição, somando duas vitórias e uma derrota. Agora, o clube inglês enfrenta o vencedor de Paris Saint-Germain e Real Madrid na decisão.

