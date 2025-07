Tottenham acerta com estrela de rival londrino

O Tottenham chegou a um acordo com o West Ham para contratar Mohammed Kudus. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o negócio foi fechado por 64 milhões de euros, após uma primeira oferta de 60 milhões de euros (R$ 110 milhões) ter sido recusada. Dessa maneira, o atacante ganês, de 24 anos, vai assinar contrato por seis temporadas.

Kudus tinha como prioridade atuar na Champions, e esse foi um dos motivos que o fizeram optar pela saída dos Hammers. O Tottenham, que garantiu vaga na próxima edição ao conquistar a Liga Europa, venceu a concorrência de outros clubes europeus, entre eles o Chelsea, que chegou a sondar o jogador, mas não formalizou proposta.

Contratado pelo West Ham em 2023, vindo do Ajax por 44 milhões de euros (R$ 281,6 mihões), Kudus rapidamente se tornou peça-chave da equipe. Em duas temporadas na Premier League, marcou 13 gols, deu 8 assistências em 65 jogos. Além disso, ele se destacou pela força física, bom chute e versatilidade no setor ofensivo.

Apesar de ter uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 640 milhões), o West Ham decidiu negociar o atleta por um valor menor e pretende usar o dinheiro para reforçar o elenco nesta janela de transferências. A movimentação faz parte dos planos do técnico Graham Potter, que se prepara para sua primeira temporada completa no comando do time.

No Tottenham, a chegada de Kudus é vista como peça importante para fortalecer o ataque na temporada em que o clube retorna ao cenário europeu. Além disso, o Spurs quer brigar pelas primeiras posições da Premier League.

