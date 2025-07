Botafogo oficializa oferta por zagueiro do Novorizontino, que fará contraproposta

Após saída de Jair para o Nottinhgham Forest, da Inglaterra, o Botafogo oficializou proposta ao Novorizontino para contratar o jovem Dantas, de 21 anos. O valor oferecido pelo alvinegro foi de R$ 8 milhões. O clube paulista não aceitou a quantia, mas indicou que topa negociar o atleta. Assim, o Tigre do Vale deve realizar uma contraproposta até a próxima sexta-feira (10). A informação é do O Globo.

Assim, a direção do clube paulista indicou para dirigentes alvinegros que se reunirá com os acionistas para estipular as cifras que desejam para vender Dantas.

O departamento de scout do Botafogo acredita que Dantas se adequa nos requisitos que a SAF costuma procurar no mercado. O jogador é jovem e promissor. Além disso, o jovem zagueiro é destro assim como Jair. Atualmente, o alvinegro só tem Kaio Fernando à disposição pelo lado direito, já que Bastos está lesionado e só volta em outubro.

Nascido no Rio de Janeiro, Dantas passou pelas divisões de base do Barra da Tijuca e do Bangu até se transferir para o Novorizontino, ainda no sub-20, em 2022. No profissional da equipe paulista desde 2024, o defensor se firmou como titular nesta temporada. São 19 partidas, sendo 18 desde o início.

