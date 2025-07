PSG atropela o Real Madrid e enfrentará o Chelsea na final do Mundial de Clubes

Com presença maciça de torcedores que viajaram de Paris à Nova Jersey (EUA), o PSG (FRA) não tomou conhecimento do Real Madrid (ESP) e segue seu caminho para ser o melhor time do mundo em 2025. Nesta quarta-feira (9/7), no MetLife Stadium (com direito ao segundo maior público do torneio), o Paris deu show e goleou os Merengues por 4 a 0, avançando à final do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Chelsea (ING).

Fabián Ruiz, duas vezes, e Dembelé fizeram antes mesmo dos 23 minutos de jogo. Gonçalo Ramos, com homenagem ao compatriota Diogo Jota, fechou a conta. Assim, o PSG ri por último no seu duelo particular com Mbappé, que fazia sua primeira aparição contra o ex-time, passando em branco.

Primeiro tempo

Com a ausência de última hora de Alexander-Arnold, Xabi Alonso improvisou na lateral-direita: o meia Valverde ocupou seu lugar. E o que se viu no primeiro tempo foi um verdadeiro massacre do Paris. Relembrando a eficiência da final da Liga dos Campeões, quando dizimou a Inter de Milão (ITA), o time começou com tudo e logo abriu 2 a 0.

Primeiro, Courtois sentiu um gostinho do que viria pela frente. Não fossem duas defesas incríveis antes mesmo da marca dos 4′, o PSG teria aberto o placar ainda mais cedo. Na terceira tentativa, porém, não deu para o belga. Asencio dominou mal dentro da própria área e perdeu a bola. O goleiro até derrubou Doué, cometendo pênalti, mas Fabián Ruiz mandou para as redes antes mesmo do árbitro Szymon Marciniak (POL) ter tempo de marcar a infração. 1 a 0 logo aos 5′.

Três minutos mais tarde foi a vez de Rüdiger vacilar. De maneira grosseira, ele perdeu a bola sozinho no meio-campo e viu Dembelé avançar livre para matar Courtois, no cantinho: 2 a 0 antes dos 10′. O terceiro viria novamente através de Ruiz, dos melhores da competição. O PSG saiu desde a zaga e, em pouquíssimos toques, chegou à área do Real Madrid, comprovando o verdadeiro passeio que ocorria em Nova Jersey. Hakimi serviu o espanhol, que ainda teve tempo de escolher onde iria chutar, fazendo 3 a 0.

Segundo tempo

Na etapa final, o PSG diminuiu o ritmo, apesar de marcar com apenas 3′ minutos, em tento anulado pela arbitragem por impedimento de Dembelé. O Real Madrid, por sua vez, buscava o gol que poderia recolocar o time em campo. Donnarumma, porém, sequer sujava o uniforme.

Os alentos para o Madrid foram os retornos de Éder Militão e Carvajal. Enquanto o brasileiro não jogava desde novembro de 2024, o espanhol era ausência desde outubro – ambos por LCA no joelho direito. Eles entraram no segundo tempo, mas não foram suficientes para fazer os madridistas acordarem. Já Modric, de malas prontas para o Milan (ITA), se despede do Real. O camisa 10 foi a campo pela última vez, dando adeus após 28 títulos em 13 temporadas.

E na reta final, já em ritmo de treino, o Paris fechou o caixão e completou a festa. Aos 42′, Barcola fez a farra na área adversária e rolou para Gonçalo Ramos, que girou e bateu fácil, fazendo o quarto gol. Na comemoração, homenagem ao compatriota Diogo Jota.

Próximos passos de PSG e Real Madrid

O PSG segue vivo pela “temporada perfeita”. Campeão da Ligue 1, Copa da França, Troféu dos Campeões e Liga dos Campeões, o time de Luis Enrique está a um jogo do conquistar o mundo pela primeira vez. A decisão será no domingo (13/7), às 16h (de Brasília), contra o Chelsea, no MetLife Stadium. Já o Real Madrid, então, inicia suas férias. A equipe de Xabi Alonso voltará às atividades no dia 19 de agosto, quando estreia em La Liga, contra o Osasuna.

PSG 4 x 0 REAL MADRID

Mundial de Clubes 2025 – Semifinal

Data-Hora: 09/07/2025 (quarta-feira), 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Público presente: 77.542 pessoas

Gols: Fabián Ruiz, 5’/1ºT (1-0); Dembelé, 8’/1ºT (2-0); Fabián Ruiz, 23’/1ºT (3-0); Gonçalo Ramos, 42’/1ºT (4-0);

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes (Lee, 34’/2ºT); Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaïre-Emery, 21’/2ºT); Doué (Mayulu, 21’/2ºT), Dembelé (Gonçalo Ramos, 13’/2ºT) e Kvaratskhelia (Barcola, 13’/2ºT). Técnico: Luis Enrique.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio (Éder Militão, 18’/2ºT) e Fran Garcia; Tchouaméni, Bellingham (Modric, 18’/2ºT) e Arda Güler; Mbappé, Gonzalo Garcia (Carvajal, 25’/2ºT) e Vinícius Júnior (Brahim Díaz, 18’/2ºT). Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões Amarelos: João Neves (PSG); Tchouaméni, Carvajal (MAD)

