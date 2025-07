Vasco faz sua parte, vence o Cuiabá e sonha com classificação no Brasileirão Sub-20

Vasco vence e sonha com classificação no Brasileirão Sub-20 - (crédito: Foto: AssCom Dourado / Divulgação)

O Vasco depende apenas de si para garantir vaga na próxima fase do Brasileirão Sub-20. Nesta quarta-feira (09), o time venceu o Cuiabá fora de casa, pela 17ª rodada da competição. A partida aconteceu no CT Manoel Dresch, em Mato Grosso, e terminou com vitória vascaína por 1 a 0, com gol de Gustavo Guimarães.

No primeiro tempo, o jogo teve poucas emoções e raras chances para os dois lados. Os goleiros quase não foram acionados. Na etapa final, o Cuiabá, pressionado para sair da zona de rebaixamento e jogando em casa, tentou pressionar a meta defendida por Phillipe Gabriel, mas não conseguiu levar perigo real. O Vasco, comandado por Curopos, teve mais êxito nas mudanças durante o segundo tempo e abriu o placar com Gustavo, que entrou no decorrer da partida e aproveitou uma jogada construída pelo lado esquerdo.

Todavia, com a vitória, o Vasco chegou aos 26 pontos e ultrapassou o América-MG na tabela. O time mineiro empatou fora de casa com o Corinthians e soma 24 pontos, o que fez o Gigante da Colina assumir a oitava colocação justamente a última que garante classificação. Já o Cuiabá ocupa o 18º lugar, com apenas 15 pontos.

Próximos passos do Vasco

Sob o comando de Curopos, o Gigante da Colina volta a campo para enfrentar o Juventude, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para quarta-feira (16), no estádio Homero Soldatelli, casa do time gaúcho. No mesmo dia, o Cuiabá encara o Grêmio. Ambos os jogos começam às 15h (de Brasília).

