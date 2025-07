Santos x Desportiva Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos fará uma partida de preparação para o restante da temporada contra a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira (10/7), às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, pela Vitória Cup. A partida serve para que Cleber Xavier possa montar o time de olho no retorno do Brasileirão.

Como chega o Santos

A principal novidade no Peixe deve ser Neymar. Afinal, o camisa 10 participou normalmente do treinamento e esteve entre os titulares, assim como Souza na lateral esquerda, Escobar na direita e Tomás Rincón no meio-campo, junto de Zé Rafael. Em contrapartida, Benjamín Rollheiser e João Schmidt, suspensos contra o Flamengo devido ao terceiro cartão amarelo, e Igor Vinicius, lateral-direito recém-contratado, treinaram entre os reservas.

Assim, o treinador deve esboçar o time que vai entrar em campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Por fim, Willian Arão, que também chegou recentemente, deve demorar mais alguns dias para estrear, já que melhora sua forma física.

Como chega a Desportiva Ferroviária

Do lado capixaba, o jogo servirá como preparação para a disputa da Copa Espírito Santo. Afinal, a Desportiva Ferroviária enfrenta o Rio Branco VN, no domingo, pelas quartas de final da competição. Conhecida como Locomotiva Grená, a equipe é o único capixaba a ter disputado todas as divisões do Campeonato Brasileiro, em diferentes momentos de sua trajetória. Com sede em Cariacica e uma torcida tradicional no cenário local, o clube tentará fazer valer o mando de campo contra o Santos.

SANTOS X DESPORTIVA FERROVIÁRIA

Vitória Cup

Data: 10/07/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Kléber Andrade, Cariacica (ES)

Onde assistir: Canal Goat (Youtube)

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier

DESPORTIVA FERROVIÁRIA:Gabriel Pezão; Weslen, Neto, Gustavo Cristo e João Motta; Christopher, Rosiel e Patrick; Renê, Chrismar e Cássio. Técnico: Rodrigo César

Árbitro: A definir

Auxiliares: A definir

