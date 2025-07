Atacante do Cruzeiro é flagrado em jantar romântico com influenciadora

Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, é visto em momento de romance com a influenciadora Vivi - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

A boa fase do atacante Kaio Jorge não se limita apenas durante o período em que está em campo pelo Cruzeiro. Afinal, o jogador foi visto em um jantar romântico com a influenciadora Vivi, na noite da última terça-feira (8). A atriz conta com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais.

Vivi também se arrisca como cantora e soma alguns sucessos como “Playground”. O registro deixa a impressão que a influenciadora e o jogador do Cruzeiro estão em um restaurante em Minas Gerais. Em sua segunda temporada pela Raposa, o atacante vive a melhor fase da sua carreira. Afinal, são dez gols e duas assistências em 18 partidas.

Com este desempenho pela equipe, Kaio Jorge é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols, um a menos que Arrascaeta. Além disso, o bom momento se estende à parte coletiva. Isso porque o Cruzeiro é o segundo colocado do torneio, com os mesmos 24 pontos do líder, o Flamengo. A vantagem dos cariocas é o melhor saldo de gols, além de ter um jogo a menos.

Preparação do Cruzeiro para a volta da temporada

O grupo de jogadores da Raposa teve duas semanas de descanso depois do seu último jogo antes da paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. A reapresentação dos atletas ocorreu no dia 27 de junho, e a equipe mineira teve como parte da sua preparação da intertemporada a participação na Vitória Cup.

No torneio amistoso, o Cruzeiro enfrentou dois oponentes da Argentina: perdeu por 1 a 0 para o Defensa y Justicia e vence o Banfield pelo mesmo placar.

O primeiro compromisso oficial será contra o Grêmio, no próximo domingo (13), no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os comandados de Leonardo Jardim estão com sete jogos de invencibilidade na competição. De forma geral, ao incluir também os compromissos da Copa do Brasil e Sul-Americana, a sequência sem perder aumenta para 12 partidas

