Japa ganha minutos na Vitória Cup e recebe elogios de Jardim no Cruzeiro

O volante Japa voltou a atuar pelo Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Banfield, no último domingo, pela Vitória Cup. O técnico Leonardo Jardim admitiu a importância de dar alguns minutos ao jogador, que ficou fora de ação por cinco meses, e afirmou que ele terá chances de mostrar valor ao time. No entanto, de forma gradual.

“Já tive esta conversa com ele. Ele teve seis meses de treinamento difíceis, somente em recuperação, vinha treinar, não estava em condições, voltava para trás. Eu o parei por mais tempo antes desta parada do campeonato, que era para ele tentar recuperar 100%, parece que é isso que aconteceu, ele está melhor. Com certeza que estes 15 minutos que eu dei para ele foi um prêmio pela sua atitude e comportamento”.

Em janeiro, durante treinamento na Toca II, Japa sofreu uma grave lesão no tendão da coxa esquerda. O departamento médico cogitou a realização de um procedimento cirúrgico no local, porém adotou por um tratamento conservador.

Jardim admite que Japa terá dificuldade em ser titular do Cruzeiro

Leonardo Jardim reiterou a dificuldade de o jogador conquistar uma vaga no time titular do Cruzeiro. Afinal, há outros atletas à frente na hierarquia e também na condição física e de ritmo de jogo. Contudo, o treinador declarou que o volante terá metade do ano para provar que pode ser útil à equipe.

“Não é fácil, depois desta parada, ele conseguir combater aqueles que estão trabalhando já há seis meses. Ele vai ter mais dificuldades, mas com certeza que talvez em pequenas oportunidades vai mostrar o valor dele, o que acreditamos nele e que a grande temporada dele pode ser, não esse ano, mas para o ano que vem”, afirmou o comandante português.

“É um jogador que ao longo destes seis meses vai tentar aos poucos crescer dentro da equipe, não só de forma objetiva, mas progressiva. De forma que no futuro ele seja melhor do que é no presente”.

Japa comemorou a volta ao time do Cruzeiro diante do Banfield, da Argentina.

“Muito feliz, não só de entrar, só de estar em grupo aqui. Pelo tempo que eu fiquei fora, estou muito feliz de estar viajando, treinando no dia a dia. Jardim conversou mesmo comigo bastante, falou que era para ficar tranquilo, que sabia da gravidade da lesão, e seguir trabalhando. Foi realista, falou que ia ser um ano difícil para mim por causa da lesão, mas para ficar preparado que a oportunidade vai chegar”.

