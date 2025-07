Imprensa internacional se rende a ‘invencível’ PSG; veja manchetes

A goleada por 4 a 0 do PSG sobre o Real Madrid, nesta quarta-feira (9/7), pela semifinal do Mundial de Clubes, dominou os noticiários esportivos internacionais. Cada país abordou por um prisma diferente, mas sempre com um ponto em comum: o show parisiense. Dessa forma, em sua manchete, os franceses do L’Equipe falaram em “lição” do PSG.

“Achávamos que já tínhamos visto de tudo. Escrito de tudo. Digerido de tudo. Mas este PSG está decididamente faminto. E nada parece capaz de pará-lo”, diz o diário.

LEIA MAIS: Sem Textor, Lyon tem recurso aceito e evita rebaixamento no Campeonato Francês

O Marca, de Madri, aborda o trabalho que Xabi Alonso terá pela frente. Eles recordaram os erros “crassos” de Asencio e Rüdiger, que culminaram, assim, nos primeiros gols do Paris.

“A semifinal contra o PSG começou a desandar nos acréscimos contra o Borussia Dortmund, com a expulsão de Huijsen. Sua ausência já era iminente, mas Asencio tornou a partida crucial com um erro na área logo no início da partida. Uma cabeçada, um toque de Beckenbauer… e um presente para Fabián. Então Rüdiger chegou para distribuir a culpa e estender o tapete vermelho para o PSG, que desfilou pelo Met Life Stadium”, escrevem.

Já o Daily Mail, da Inglaterra, brinca com o Chelsea, finalista e adversário do PSG no domingo (13/7). “É com vocês, Chelsea”, dizem na página principal de seu site. Eles afirmam que o Real Madrid foi humilhado pelo Paris, aliás.

“O árbitro acaba com o sofrimento do Real Madrid. Ele nem se dá ao trabalho de acrescentar acréscimos quando definitivamente deveriam ter sido feitos. Legal demais. O PSG acaba de humilhar o Real Madrid, e alguns outros”, alcunharam.

Veja a repercussão internacional da goleada do PSG sobre o Real Madrid

L’Equipe (FRA) – “PSG dá lição ao Real Madrid e se classifica para a final do Mundial de Clubes”

Marca (ESP) – “Madrid tem muito serviço pela frente”

Daily Mail (ING) – “Vencedores da Liga dos Campeões derrotam o time de Xabi Alonso e se classificam para a final contra o Chelsea após marcar TRÊS gols no início”

A Bola (POR) – “Gonçalo Ramos fechou goleada do PSG ao Real Madrid com dedicatória a Diogo Jota”

Gazzetta Dello Sport (ITA) – “PSG invencível: quatro gols contra o Real Madrid com um Fabián Ruiz soberbo. A final é contra o Chelsea”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.