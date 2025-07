Fabián Ruiz celebra atuação na semifinal do Mundial: ‘Meu papel é ajudar o PSG’

O PSG não deu chances ao Real Madrid e goleou o clube merengue por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), garantindo vaga na final do Mundial de Clubes. A equipe comandada por Xabi Alonso foi dominada do início ao fim, com destaque para Fabián Ruiz, eleito o melhor jogador da partida após marcar dois gols e comandar o meio-campo com autoridade.

LEIA MAIS: Tottenham acerta com estrela de rival londrino

Após a partida, o meia espanhol comemorou a atuação.

“Para mim, o mais importante é sempre ajudar o time, não os gols. Mas saber que contribuí dessa forma me deixa feliz. Fico contente por ter marcado dois gols contra um grande adversário numa semifinal. Tento ajudar com trabalho, hoje foi com gols. Seja como for”, disse.

O MVP do jogo tinha que ser ele: @FabianRP52, craque! ???? #PSGREAL | #FIFACWC pic.twitter.com/BhyVHW266T — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) July 9, 2025

Fabián também destacou o privilégio de vestir a camisa do PSG.

“Sou um sortudo por poder jogar nesse time. Tento sempre fazer o meu melhor, dar o que o treinador pede. É um grande time, um grande clube. Vamos tentar encerrar essa campanha da melhor forma possível: vencendo e levando esse troféu mundial para casa”, completou Fabián Ruiz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.