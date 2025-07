Xabi Alonso foca em corrigir erros após eliminação do Real Madrid

O técnico Xabi Alonso fez sua análise após a goleada sofrida pelo Real Madrid nesta quarta-feira (9/7) para o PSG, pela semifinal do Mundial de Clubes. Buscando focar na correção de erros, o espanhol falou sobre o péssimo início do Madrid em campo e buscou projetar o futuro.

“Bem, agora é o momento de fazer uma análise do jogo, mais do que uma análise do que foi esse Campeonato e o projeto que estamos começando. Logicamente, é duro começar assim qualquer jogo, 2 a 0, com dez minutos, contra um rival como o PSG. Tínhamos que manter a calma, a estabilidade e tentar não perder um pouco a consciência de tudo ainda estava por jogar e não desconectar. Na segunda parte tivemos assim alguma aproximação, mas o jogo já estava muito complicado”, analisou o técnico do Real Madrid.

O treinador, então, revelou sentir dor após a eliminação. No entanto, sabe que precisa ver os erros do time em campo para poder corrigi-los na temporada que está por vir.

“Bem, isso talvez sirva para o futuro. Saber o que queremos melhorar. E o jogo de hoje é o final desta temporada, agora temos um tempo. Agora mesmo a sensação não é melhor, evidentemente. Lógico, dói. Hoje, mais do que pensar que tudo está ruim, é pensar no que podemos melhorar. Essa é a reflexão”, finalizou Alonso.

