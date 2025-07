Hakimi exalta força coletiva do PSG após goleada sobre o Real Madrid

Hakimi destacou a união da equipe como fator decisivo para o bom momento do PSG - (crédito: Foto: Aurelien Meunier/PSG)

O PSG foi muito superior ao Real Madrid e aplicou uma goleada por 4 a 0, nesta quarta-feira (9), eliminando os espanhóis da semifinal do Mundial de Clubes em apenas 30 minutos de jogo. Dessa maneira, o sonho do time comandado por Xabi Alonso terminou antes mesmo de começar. Após a partida, o lateral-direito Hakimi, ex-Real Madrid, destacou a união da equipe como fator decisivo para o bom momento do time.

LEIA MAIS: Fabián Ruiz celebra atuação na semifinal do Mundial: ‘Meu papel é ajudar o PSG’

“Somos uma grande família. Temos uma ótima dinâmica. Sabemos o que queremos e como jogar. Quando todos seguem na mesma direção, tudo fica mais fácil. Luis Enrique mudou tudo no PSG”, explicou.

O lateral também falou sobre o papel coletivo do time.

“Hoje em dia, no futebol, quando todos correm e estão alinhados, as coisas funcionam melhor. É assim que se ganham títulos. Mesmo que um dia a gente perca, os campeonatos são vencidos com esse espírito”, completou Hakimi.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.