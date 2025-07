??der Militão busca palavras após goleada do PSG no Real Madrid

Éder Militão, à direita, busca palavras após goleada do PSG no Real Madrid - (crédito: Foto: David Ramos/Getty Images)

O zagueiro Éder Militão teve um retorno difícil aos gramados pelo Real Madrid. Afinal, ele voltou a campo após oito meses fora, enquanto se recuperava de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Sua volta foi exatamente no 4 a 0 para o PSG, nesta quarta-feira (9/7), na pesada eliminação merengue na semifinal do Mundial de Clubes.

O jogador admitiu que sabia das qualidades do Paris. No entanto, para ele, o diagnóstico da goleada passa pela falta de “intensidade” por parte do Real Madrid.

LEIA MAIS: Imprensa internacional se rende a ‘invencível’ PSG; veja manchetes

“A gente já sabia que a gente ia enfrentar um time muito intenso. A gente sabe do potencial que eles vêm, uma crescente na temporada e eu acho que mais a intensidade. Igualar na intensidade, igualar nos duelos. Porque a gente sabe que quando a gente iguala todos esses quesitos, depois as qualidades se sobressaem, então acho que faltou mesmo um pouquinho de atenção e intensidade”, afirmou ao SporTV após o jogo.

Trabalho de Xabi Alonso no Real Madrid

Posteriormente, Militão respondeu sobre o trabalho de Xabi Alonso, técnico que estreou pelo Real Madrid no Mundial de Clubes após excelentes temporadas no Bayer Leverkusen (ALE).

“Eu acho que a gente está assimilando, está fazendo as coisas que o Xabi (Alonso) está pedindo. Agora é questão de tempo, acho que a gente veio evoluindo desde o primeiro jogo até agora. Acho que teve evolução. Agora é descansar, esquecer o que já aconteceu hoje e, para a próxima temporada, voltar bem melhor”, disse.

Ele também respondeu sobre as diferenças de trabalho entre o espanhol e Carlo Ancelotti, último técnico dos merengues.

“Cada um tem uma maneira diferente de pensar. Ele impõe bastante, ele treina bastante com a gente, ele gosta de estar no meio do treinamento, ensinar, mas é um ótimo treinador”, limitou-se.

‘PSG é dos maiores do mundo’, diz Courtois

Courtois, também em entrevista pós-jogo – esta, para a DAZN -, deu o seu ponto de vista após o revés. Para o goleiro belga, os erros individuais foram preponderantes para o resultado negativo.

“Apesar da vontade, a gente cometeu dois erros individuais que acabaram condenando a partida. No segundo tempo nós jogamos melhor. Mas o PSG é um dos maiores times do mundo, muito difícil. Eles criaram oportunidades, nós não nos encontramos no jogo. A gente jogou excelentes partidas contra os outros adversários nesse torneio, então vamos procurar aprender para nos preparar para a próxima temporada”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.