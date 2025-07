Santos entrega camisa 7 a Robinho Jr. em amistoso no Espírito Santo

O Santos escolheu o jovem Robinho Jr. para vestir a camisa 7 no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira (09), às 20h, em Cariacica.

Aos 17 anos, o atacante é filho do ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália e preso no Brasil desde março de 2024. O número 7 marcou a trajetória vitoriosa do pai no clube.

Apesar da escolha simbólica, a diretoria santista ainda não decidiu se manterá a numeração no Campeonato Brasileiro. O garoto foi inscrito recentemente na competição nacional.

Conhecido anteriormente como Juninho, ele pediu a troca para Robinho Jr. Treinando com os profissionais com a bênção de Neymar Jr., o atacante negocia renovação de contrato e atrai interesse do Grêmio.

