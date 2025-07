PSG faz história e leva a França à sua primeira final de Mundial

Jogadores do PSG comemoram vitória na semifinal do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Fifa)

Com uma vitória imponente por 4 a 0 sobre o Real Madrid, nesta quarta-feira (9), o PSG garantiu vaga na final do Mundial de Clubes. A decisão será no próximo domingo (13), contra o Chelsea, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A classificação representa um marco para o futebol francês, já que é a primeira vez que um clube do país chega à final do torneio. Até então, nenhuma equipe da França havia disputado o título.

O mais perto disso foi em 1993, quando o Olympique de Marselha venceu a Champions. Porém, o clube foi punido por envolvimento em um escândalo de suborno e acabou impedido de participar do Mundial. O Milan, vice na Champions daquela temporada, entrou em seu lugar. Na disputa do título, os italianos perderam para o São Paulo.

Além da atual edição, o PSG já está confirmado em outra final. Como campeão europeu, o time vai disputar a decisão do Intercontinental no antigo formato (com só os campeões de cada continente), marcada para o fim do ano. O adversário ainda não está definido.

Por outro lado, enquanto a França comemora sua primeira final, o Chelsea representa a Inglaterra pela 13ª vez. Os clubes ingleses somam cinco títulos e sete vices.

Os países com mais finais na história são Argentina (22) e Brasil (21). No entanto, os brasileiros levam vantagem em títulos: 10 contra 9 dos argentinos.

A Espanha, por sua vez, é o país com o maior número de títulos (12), divididos entre Real Madrid e Barcelona.

