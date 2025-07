Galatasaray quer levar Cuiabano, do Botafogo

Lateral ou ala-esquerdo do Botafogo, Cuiabano é um dos jogadores mais assediados do atual elenco alvinegro. Desta vez, quem vem forte para levar o defensor é o Galatasaray, da Turquia. A informação foi publicada, nesta quarta-feira (9), pelo portal eletrônico “A Spor”, do país otomano.

Técnico do clube de Istambul, José Mourinho teria dado sinal verde para a diretoria ir atrás de Cuiabano. Mas os turcos também têm outros nomes em mente para a lateral esquerda, como Lodi, do Al-Hilal (SAU), e Moreira, do Strasbourg (FRA).

Em 2025, Cuiabano também despertou o interesse de outros clubes da Europa. O Nottingham Forrest, que levou Igor Jesus e Jair, também tentou levá-lo, assim como Brighton, ambos da Premier League, a primeira Divisão do Campeonato Inglês.

Cuiabano chegou ao Botafogo, em abril de 2024, por R$ 8 milhões (R$ 51,5 milhões), depois de defender o Grêmio. No Glorioso, sagrou-se campeão brasileiro e da Libertadores. Segundo o site “Transfermarkt”, especializado em transferências no futebol internacional, o lateral tem o preço de mercado avaliado em 8 milhões de euros (R$ 51,5 milhões).

