Vestiário do Fluminense tem emoção e promessa de título

Mário Bittencourt fez um discurso emocionado após a eliminação do Fluminense no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução / FluTV)

O sonho pelo título mundial chegou ao fim, mas o Fluminense ganhou confiança para a sequência da temporada após a campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes. Afinal, o Tricolor ficou entre os quatro melhores da competição, mas sucumbiu diante do bilionário Chelsea, da Inglaterra, na semifinal. Contudo, o desempenho foi motivo de orgulho. Após a eliminação, os discursos do capitão Thiago Silva, do técnico Renato Gaúcho e do presidente Mário Bittencourt foram recheados de emoção e promessa de título.

LEIA MAIS: Fluminense recebe sondagem do Wolverhampton por Arias, destaque no Mundial

No discurso, o presidente Mário Bittencourt se emocionou ao relembrar a trajetória do Fluminense desde o fim da década de 90. Afinal, o Tricolor disputou a Série C do Brasileirão em 1999, mas deu a volta por cima e se tornou um dos quatro melhores times do mundo em apenas 26 anos. Além disso, o mandatário não escondeu a satisfação com o desempenho do time no Mundial de Clubes e mostrou confiança de que o grupo é capaz de conquistar um título nesta temporada.

“Nós viemos aqui. Foi f…! É só a coroação do que esse clube recuperou em 20 e poucos anos (…) Enfrentamos o Chelsea, um gigante do futebol mundial. E nós também somos, então podia dar qualquer um dos dois. Deu eles, mereceram, mas agora é voltar para o Brasil orgulhoso (…) A Copa do Mundo continua. Nós vamos voltar para o Brasil para ser campeão, seja do Brasileiro, da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. A luta continua. Muito obrigado”, disse o presidente.

Thiago Silva confia em título do Fluminense em 2025

Capitão do Fluminense, Thiago Silva também fez um discurso para os companheiros de equipe após a eliminação no Mundial de Clubes. O zagueiro, de 40 anos, lamentou a eliminação para o Chelsea, mas ressaltou a dificuldade de enfrentar um grande time europeu. Contudo, destacou o orgulho com o desempenho da equipe na competição e mostrou confiança para disputar um título na temporada.

“A tristeza tem que existir. Esperávamos ir mais longe, até uma possível final, mas não foi possível. Faz parte do futebol. Acho que nosso orgulho tem que ser maior do que nossa tristeza. Temos que estar orgulhoso. Não é fácil chegar aqui, não (…) Sabemos que no futebol às vezes você ganha, às vezes você perde. Eu odeio perder. Mas deixa a tristeza aqui. Temos que estar orgulhosos do que fizemos. Não é fácil competir com esses caras. Sei que a tristeza faz parte, mas lembra do que fizemos para chegar aqui”, afirmou.

O Fluminense está na briga por todos os títulos ainda em disputa. No Brasileirão, o Tricolor está em sexto lugar com 20 pontos, mas apenas quatro atrás do líder. Além disso, é o único brasileiro classificado para as oitavas de final da Sul-Americana e também está garantido nas oitavas da Copa do Brasil.

“Voltando (para o Brasil) não tem negociação. É correr de novo, trabalhar de novo e manter essa harmonia. Foi isso que fez com que a gente chegasse em uma semifinal. Então leva para o Brasil. Vamos brigar pelo Brasileiro, a gente está lá na frente e temos jogo a menos. Tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil… Vai dar certo. Isso aqui é apenas o início. Apenas tropeçamos, mas a vitória está ali na frente. Tropeço faz parte da vida, mas isso serve de impulsão. Tenho certeza que no final do ano vamos comemorar um desses títulos”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.