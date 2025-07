Roma prepara oferta milionária por Richard Ríos, do Palmeiras

A Roma prepara uma oferta milionária para tentar tirar Richard Ríos do Palmeiras. Os italianos estariam dispostos a oferecer 30 milhões de euros pelo volante colombiano, aproximadamente R$ 192 milhões na cotação atual.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport divulgou as informações. O treinador Gian Piero Gasperini, que assume o clube nesta temporada, tem o volante como um dos favoritos na sua lista de reforços.

De acordo com o veículo, o valor é uma base para iniciar a negociação com o Palmeiras por um dos destaques do Mundial de Clubes. O volante renovou com o clube no ano passado e possui multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de R$ 638,7 milhões.

O mercado europeu passou a monitorar Ríos depois da boa atuação dele na Copa América do ano passado. Outros clubes, como Atlético de Madrid, Nottingham Forest, Inter de Milão, Crystal Palace e Tottenham, aparecem como interessados no colombiano nos últimos dias, de acordo com a imprensa europeia.

Após a eliminação no Mundial de Clubes, o volante afirmou que não estava sabendo de nada além da imprensa brasileira, sem ter nada de concreto quanto a uma futura transferência.

“O que eu sei é o que vocês sabem. Só especulações mesmo. Acho que até agora não chegou nada no clube e, se não chegou, não é notificado nada para mim. Não tenho como responder essa pergunta porque não tenho nada concreto”, ressaltou.

