Corinthians tem 10 mil sócios aptos para votação do impeachment de Augusto Melo

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira (09) uma lista com 10 mil sócios que estão aptos para votar no processo de impeachment do presidente afastado Augusto Melo. A assembleia geral para definir se o mandatário segue afastado ou retorna ao cargo está marcada para o dia 09 de agosto. A votação acontece no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge.

Conforme a Comissão Eleitoral do clube, estão aptos a votar sócios maiores de 18 anos, admitidos há mais de cinco anos e que estejam adimplentes, com a mensalidade paga até o mês de junho. Apesar do quórum, a expectativa é que a votação atraia no máximo quatro mil associados. A lista pode sofrer alterações, dependendo de recursos de sócios que tiveram sua participação indeferida.

A votação determinará se Augusto Melo voltará ao cargo ou seguirá afastado. Os associados precisam de maioria simples para definir a decisão final. Caso o impeachment seja aprovado, uma nova eleição será marcada, apenas com o voto dos conselheiros, para definir o novo presidente do Corinthians.

Para evitar tumultos, o Conselho Eleitoral proibiu quaisquer eventos políticos contrários ou a favor do impeachment desde o dia 1º de julho. A decisão já provocou o cancelamento de algumas atividades que estavam programadas no Parque São Jorge.

