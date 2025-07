Terra Prometida: Marlon Freitas eterniza títulos pelo Botafogo

Marlon Freitas eternizou as conquistas do Brasileirão e Libertadores de 2024 na pele - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas eternizou os títulos do Brasileirão e Libertadores na pele. Afinal, o jogador fez uma tatuagem com os troféus conquistados em 2024, além da frase “Terra Prometida”, em referência ao seu discurso na véspera da decisão continental. Nas redes sociais, o Alvinegro publicou um vídeo do volante exibindo a novidade.

A tatuagem de Marlon Freitas tem o troféu da Libertadores dentro do estádio Monumental de Núñez, palco da decisão. Na parte de baixo do desenho, a frase “Terra Prometida”, que foi utilizada no discurso do capitão. Por fim, a taça do Brasileirão fica na parte superior da arte, acima do estádio do River Plate.

O Botafogo conquistou a Libertadores após vencer o Atlético por 3 a 1, mesmo jogando com um a menos desde o primeiro minuto de jogo. Já no Brasileirão, o Alvinegro foi campeão com 79 pontos, seis a mais do que o Palmeiras. O título, aliás, acirrou a rivalidade com o Alviverde, que no ano anterior conseguiu uma reviravolta para sagrar-se campeão.

Contratado em 2023, Marlon Freitas se tornou peça-chave do Botafogo. O jogador, de 28 anos, foi o capitão das conquistas do Brasileirão e Libertadores. Ao todo, soma 156 jogos, cinco gols e 18 assistências com a camisa alvinegra. Em 2025, são 29 jogos, um gol e três assistências.

