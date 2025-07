Gabriel Delfim comenta chance como titular no Atlético: ‘Mente fica diferente’

O Atlético terá novidade entre os titulares para o retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa no calendário para o Mundial de Clubes. O goleiro Gabriel Delfim substitui Everson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O jogo ocorrerá no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília), pela 13ª rodada.

Delfim, de 22 anos, terá a oportunidade de fazer a quinta partida pelo profissional. Ele atuou três vezes na atual temporada e sofreu apenas um gol. Em 2024, jogou uma vez pelo Brasileirão e também foi vazado.

16/10/2024: Atlético-GO 1×0 Galo – Campeonato Brasileiro

19/1/2025: Aymorés 0x0 Galo – Campeonato Mineiro

22/1/2025: Galo 1×1 Democrata-GV – Campeonato Mineiro

26/1/2025: Pouso Alegre 0x0 Galo – Campeonato Mineiro

Gabriel Delfim comentou a nova chance que terá como titular no Galo. Confira o vídeo!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.