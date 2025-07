Em clássico de cinco gols, Palmeiras bate São Paulo e se isola na ponta do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2 em um grande clássico nesta quarta-feira (09). A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, teve cinco gols e muita emoção. Primeiramente, o time alviverde abriu uma boa vantagem no placar. No entanto, o São Paulo reagiu de forma valente e tornou o jogo dramático até o fim. Com a vitória, enfim, o Verdão se isolou ainda na liderança do campeonato.

O resultado, portanto, reforça as posições opostas dos clubes na tabela. O Palmeiras, com o importante triunfo, se consolida na ponta da competição. A equipe alviverde chega a 39 pontos, enquanto o São Paulo permanece na parte de baixo da classificação, com 21 somados.

O jogo

Apesar do placar final, o São Paulo começou melhor a partida na Arena Barueri. A equipe tricolor, aliás, criou boas chances, mas não conseguiu converter em gols. Consequentemente, o Palmeiras cresceu no jogo e foi absolutamente fatal. Em um intervalo de apenas dois minutos, Riquelme Fillipi e Heittor marcaram e abriram 2 a 0.

O segundo tempo, contudo, foi ainda mais emocionante e imprevisível. O São Paulo diminuiu o placar com um golaço de sua joia, Ryan Francisco. No entanto, o Palmeiras respondeu quase que imediatamente e marcou o terceiro com Halerrandrio. O Tricolor, ademais, não desistiu e marcou de novo com Paulinho, incendiando a partida.

Nos minutos finais do clássico, a pressão do São Paulo foi muito intensa. A equipe buscou de todas as formas o gol que garantiria o empate. O Palmeiras, por sua vez, se defendeu com muita força para segurar a vitória. No fim das contas, o placar de 3 a 2 permaneceu até o apito final do árbitro.

Jogos da 15ª rodada

Terça-feira (8)

Fortaleza 2×1 Internacional

Juventude 3×1 Bahia

Santos 1×1 Bragantino

Cruzeiro 3×0 Fluminense

Quarta (9)

Grêmio 1×2 Athletico-PR

Atlético-GO 2×2 Atlético

Corinthians 1×1 América-MG

Cuiabá 0x1 Vasco

Palmeiras 3×2 São Paulo

Quinta (10)

Flamengo x Botafogo – 18h

