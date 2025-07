Ex-goleiro do Vasco é acusado de violência doméstica

Um dos grandes nomes do Vasco no século, o ex-goleiro Helton foi acusado de violência doméstica, em Portugal. O Ministério Público do país aceitou as denúncias de uma mulher com quem manteve relação extraconjugal. Dessa forma, ele responderá criminalmente no Departamento de Investigação e Ação Penal (Diap), na cidade do Porto.

Helton responderá por “maus-tratos simples”, de acordo com o jornal português “Público”. Em Portugal, não há uma lei parecida com a brasileira Maria da Penha. Dessa forma, o ex-jogador pode pegar até três anos de prisão. Contudo, se comprovada gravidade à integridade física da vítima, a pena pode variar entre dois e oito anos.

O ex-jogador, de 47 anos, manteve relação com a mulher durante o período em que defendeu o Porto entre 2005 e 2016. O Ministério Público já ouviu a vítima, testemunhas e o próprio acusado, que também foi alvo de buscas. Portanto, o julgamento deve ocorrer a partir de setembro.

Helton teve carreira vitoriosa por Vasco e Porto

Revelado pelo Vasco, Helton estreou profissionalmente em 1998. Ao todo, disputou 178 jogos e conquistou os títulos da Libertadores de 1998 e do Brasileirão de 2000. No clube, chegou à Seleção, onde disputou os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Contudo, a trajetória no futebol brasileiro chegou ao fim em 2002, quando foi contratado pelo União Leiria, de Portugal.

Helton deixou o Vasco por problemas contratuais. Após três temporadas no União Leiria, chamou a atenção do Porto. Por lá, viveu a melhor fase da sua carreira. Afinal, conquistou sete títulos do Campeonato Português, quatro Taças de Portugal e uma Liga Europa. Com isso, voltou a receber chances na Seleção após seis anos longe das convocações, e foi campeão da Copa América de 2007.

Em 2016, deixou o Porto e se aposentou. Contudo, voltou atrás em 2020, quando aceitou o convite do União Leiria para retornar ao clube após 15 anos. Dessa forma, disputou uma temporada de despedida, onde fez sete jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.