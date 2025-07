Autor de gol da vitória do Palmeiras desabafa e se emociona: ‘Jogo grande, tem de aparecer’

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2 em um grande clássico nesta quarta-feira (09), pelo Brasileiro Sub-20. A partida, primeiramente, foi decidida por Halerrandrio, autor do terceiro e decisivo gol alviverde. Após o jogo, aliás, o jovem atacante se emocionou e desabafou em entrevista. Com a vitória, enfim, o Verdão se isolou ainda mais na liderança do campeonato.

O clássico na Arena Barueri foi eletrizante do início ao fim. Inicialmente, o Palmeiras abriu 2 a 0 com gols de Riquelme Fillipi e Heittor. No segundo tempo, contudo, o São Paulo reagiu e diminuiu com um golaço de Ryan Francisco. A emoção, consequentemente, tomou conta da partida e preparou o palco para o herói do jogo.

Foi então que a estrela de Halerrandrio brilhou ainda mais forte. Ele marcou o terceiro gol, que no fim garantiu a vitória do Palmeiras. Após o apito final, o autor do gol decisivo falou sobre seu desempenho:

“Quero agradecer a Deus por tudo o que está fazendo na minha vida. Jogo grande, né? Tem de aparecer. Se Deus quiser, vamos fazer muitos gols pela frente. Se é clássico, estamos aparecendo, fazendo gol, assistência. Estou muito feliz”, disse.

O atacante, por fim, se emocionou ao falar da família que mora no Pará. Ele revelou a saudade de seus parentes e o peso de datas especiais:

“Estou morrendo de saudade da minha família e, se Deus quiser, quero vocês perto de mim. Passei meu aniversário longe, mas quero estar perto. Um beijo, pai, mãe, minha avó, meu avô, irmão, amo todos vocês. Moram no meu coração sempre”, finalizou o jogador.

