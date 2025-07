Com direito a frango do goleiro do Fortaleza, Bahia avança na Copa do NE

Com gols de Willian José e Caio Alexandre, Bahia faz 2 a 1 no Fortaleza e avança para a semifinal da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia está na semifinal da Copa do Nordeste-2025. Na noite desta quarta-feira, 9/7, venceu o Fortaleza por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. O Bahia marcou com Willian José,de pênalti, e Caio Alexandre, este num frango incrível do goleiro João Ricardo. Ambos no primeiro tempo. Na etapa final, o recém-contratado Matheus Pereira (ex-Eibar, da Espanha) descontou.

Assim, o Bahia vai atrás do penta, já que ganhou em 2001, 2002, 2017 e 2021. O Tricolor baiano é, ao lado do Vitória (eliminado nas quartas pelo Confiança) o maior vencedor da competição. O Fortaleza, atual campeão, tentava o tri (além e 2024, venceu em 2019 e 2022).

Bahia na frente no primeiro tempo

O jogo começou quente, com muitas faltas duras e um amarelo para cada time antes dos dez minutos. Foi do Fortaleza a primeira chance. Gilberto perdeu a bola, que terminou com Marinho chutando em cima da zaga e perdendo grande chance.

Isso acordou o Bahia, que passou a dominar e perdeu duas chances de ouro. A primeira, um chute de Luciano Juba na trave, aos 18; e outra, quando Juba bateu falta na área e David Duarte cabeceou para grande defesa de João Ricardo. Contudo, o Bahia saiu na frente aos 40. Gilberto foi calçado por Martínez na área. O árbitro nada marcou. Mas o VAR o chamou e ele voltou atrás marcando o pênalti que Willian José cobrou e fez 1 a 0, após cinco minutos de análise e reclamações infrutíferas dos jogadores do Fortaleza.

Que frango, João Ricardo!

Nos acréscimos, o Fortaleza quase empatou com Marinho, mas Marcos Felipe fez grande defesa. Contudo, aos 51, um chute despretensioso de Caio Alexandre de fora da área era de fácil defesa para João Ricardo. Mas o goleiro, com uma tremenda “mão de alface”, foi encaixar e deixou a bola entrar. Bahia 2 a 0.

Fortaleza reage, mas cai na Copa do NE

O Bahia voltou melhor e quase teve um pênalti a favor. Mas desta vez o árbitro marcou penalti, mas foi no VAR e desconsiderou um toque da bola no braço de Gustavo Mancha. O técnico Vojvoda passou a fazer alterações no Fortaleza e deu certo. O time passou a ser mais eficaz no ataque e diminuiu com um bonito gol de Matheus Pereira, aos 23. E quase empatou em seguida, com Deyverson e com Marinho (em cobrança de falta). Mas o Bahia, mesmo levando pressão, sustentou a vantagem e segue correndo em busca do penta e se tornar omaior campeão da Copa do Nordeste.

BAHIA 2×1 FORTALEZA

Quarta de final da Copa do Nordeste

Data-Hora: 9/7/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Gols: Willian José, de pênalti, 40’/1ºT (1-0); Caio Alexandre, 49’/1ºT (2-0);Matheus Pereira, 23’/2ºT (2-1)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 20’/2ºT), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo, 28’/2ºT); Ademir (Kayky, 20’/2ºT), Erick Pulga (Lucho Rodríguez, 36’/2ºT) e Willian José (Tiago, 20’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Luas Sasha (Breno Lopes, 18’/2ºT), Matheus Pereira (Rodrigo, 41’/2ºT), Emanuel Martínez (Calebe, 34’/2ºT) e Pochettino; Marinho (Pikachu, 34’/2ºT) e Lucero (Deyverson, 18’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Antonio Dib Moraes (PI)

Auxiliares: Marcio Iglesias (PI) e Mauro Cezar Evangelista (PI)

VAR: José Ricardo Vasconcellos (AL)

Cartões amarelos: Santiago Mingo, Caio Alexandre (BAH); Gustavo Mancha, Marinho, Matheus Pereira, Diogo Barbosa (FOR)

Cartão Vermelho: Diogo Barbosa (FOR) após o fim do jogo

