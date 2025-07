O meia português Vitinha destacou o poderio coletivo do PSG, finalista do Mundial após golear por 4 a 0 o Real Madrid nesta quarta-feira (9). Ele destacou que o time francês não alterou seu modelo de jogo, apesar da qualidade indiscutível do rival, e afirmou que o placar poderia ter sido mais elástico.

Após o jogo, o camisa 17 chegou a mandar um abraço para o Brasil, que contou com Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense classificados à fase mata-mata, e tratou de agradecer pelos elogios dos brasileiros ao seu futebol. "Um abraço para todo o Brasil, todo mundo que me elogia, mas não sou nada sem a equipe, o sucesso individual de cada um de nós depende da equipe. Fizemos 4 a 0 e poderia ter sido mais e o diferencial foi o coletivo, não mudamos o jeito de jogar contra qualquer equipe, no segundo tempo tivemos uma queda, sentimos o calor, o cansaço de toda a temporada, mas estamos muito contentes, poderíamos ter feito até mais", disse, enm entrecvista ao 'Sportv'. Vitinha também aproveitou para enaltecer o trabalho implementado pelo técnico Luis Enrique como fundamental para o sucesso dos atuais campeões da Champions. "É muito ele (Luis Enrique) e é muito a equipe, o coletivo. Temos grandes jogadores individualmente, mas sem a equipe, não somos muito. E é isso que estamos fazendo de melhor, a forma como pensamos primeiro no time e depois no individual. Estão aí os frutos. É isso: pensar e jogar em equipe. Já temos dois anos com ele, muitas das dinâmicas já estão bem aprendidas. A forma como pressionamos, como corremos atrás da bola quando não a temos e a forma como tratamos a bola quando a temos", , afirmou ele, agora à CazéTV. "Um dos nossos segredos é o coletivo. A forma como respeitamos e pensamos primeiro na equipe em tudo que fazemos. Fomos muito mais equipe e isso fez a diferença. Foi 4 a 0, respeitamos o adversário do início ao fim. Queríamos marcar mais, tivemos a oportunidade de fazer, Mas foi um resultado mais que justo e estamos contentes com a exibição" encerrou Vitinha. A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e O PSG, responsável por colocar o futebol francês em sua primeira final de Mundial, vai buscar o título no próximo domingo (13), às 16h (de Brasília), contra o Chelsea no MetLife Stadium, em Nova Jersey.