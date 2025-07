Ceará vence o Sport nos pênaltis e avança para as semifinais da Copa do NE

O Ceará fechou as quartas de final da Copa do Nordeste como o último classificado para a semifinal no torneio. Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar, o Vozão venceu o Sport nos pênaltis por 4 a 2, em plena Ilha do Retiro, na reestreia do treinador Daniel Paulista pelo Leão, que segue sem vencer há mais de 100 dias. Na próxima fase, o Alvinegro encara o Bahia na briga por uma vaga na final.

No final de semana, as duas equipes voltam a atuar pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (13), o Ceará faz o clássico contra o Fortaleza, no Castelão. Já no dia seguinte, o Sport, lanterna da competição, encara o Juventude, em Caxias do Sul, em duelo direto dentro da zona de rebaixamento.

Sport melhor, mas com poucas chances

A partida começou truncada, sem muita inspiração. As equipes tinham um forte duelo no meio de campo, mas não conseguiam criar oportunidades e levar perigo ao gol adversário. Depois de 15 minutos, o Sport teve a primeira chance, Chrystian Barletta pegou sobra de escanteio, arriscou da entrada da área e parou em defesa de Bruno Ferreira.

Depois disso o Leão cresceu na partida e apareceu mais no campo de ataque. Zé Lucas quase abriu o marcador após boa jogada individual, arriscar da entrada da área, a bola desviar na defesa e ir na rede pelo lado de fora. O Ceará chegou a abrir o marcador, mas Pedro Henrique estava impedido. O Sport ainda assustou em chute de Zé Lucas, que mandou para fora, e cabeçada de Gonçalo Paciência, que parou em defesa de Bruno Ferreira.

Nada de gols e decisão nos pênaltis

A segunda etapa começou mais equilibrada. O Sport teve a primeira chance com Rivera, que cabeceou após saída errada do goleiro e tirou tinta da trave. O Vozão respondeu com Galeano, também pelo alto, em cabeçada forte do paraguaio para fora.

Ao longo do segundo tempo o Ceará ficou mais com a bola. Entretanto, não conseguiu criar oportunidades e viu o Sport crescer na reta final com a pressão da Ilha do Retiro. Nos minutos finais, os dois lados tiveram chances para marcar. Lourenço recebeu de Pedro Raul na entrada da área e chutou para Caíque França encaixar. Nos acréscimos, Carlos Alberto recebeu cruzamento na pequena área, mas recuou para Bruno Ferreira e a decisão foi para os pênaltis.

Lucas Lima erra e Ceará avança

Lourenço não desperdiçou e ampliou a vantagem alvinegra. Atencio converteu a sua cobrança e deu uma esperança para o Sport. No primeiro match point, Caíque França defendeu a cobrança de Matheus Araújo e aumentou a sobrevida rubro-negra. Rafael Thyere balançou as redes e manteve o Leão vivo. Só que Matheus Bahia não desperdiçou sua cobrança e garantiu a classificação do Ceará

