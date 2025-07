Novo reforço do Palmeiras já esteve na mira de outros clubes brasileiros

Sosa já estava no radar do Palmeiras, mas também esteve na mira de outros clubes brasileiros - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

o atacante Ramón Sosa foi apresentado como o primeiro reforço do Palmeiras nesta última quarta-feira (09). O paraguaio de 25 anos chega do Nottingham Forest, mas já teve a atenção de clubes brasileiros quando dava os seus primeiros passos no futebol profissional.

Sosa teve sua primeira oportunidade no River Plate do Paraguai, clube em que fez base, em 2020. Após fazer uma boa temporada, foi para o Olimpia, em janeiro de 2021. No Decano também se destacou e passou a chamar a atenção do resto do continente.

Na Libertadores daquele ano, o Olimpia enfrentou o Flamengo pelas quartas de final do torneio. Apesar das goleadas sofridas (4 x 1 na ida e 5 x 2 na volta), Sosa conseguiu se destacar. Na época, a imprensa paraguaia publicou que o jogador havia despertado o interesse do Bragantino, além do próprio Rubro-Negro e clubes da MLS.

Apesar dos rumores, nenhuma negociação evoluiu. Sosa deixou o futebol paraguaio rumo à Argentina, onde defendeu o Gimnasia de La Plata, clube em que chegou à Seleção, e o Talleres, antes de partir para o futebol inglês.

Ainda no ano passado, o Palmeiras demonstrou interesse pelo jogador que agora defende o seu elenco. Sosa é destro, mas joga pelo lado esquerdo. Velocista de pé trocado é uma característica que agrada bastante a Abel Ferreira. Neste momento, Facundo Torres e Maurício são as opções no setor, mas estes devem brigar pela vaga de Estêvão, vendido ao Chelsea.

