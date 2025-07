Após Mundial, relembre o que está em jogo no ano do Fluminense - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Após o sonho do Mundial de Clubes acabar na semifinal para o Fluminense, o clube das Laranjeiras retorna nesta sexta-feira (11/7) ao Brasil. Segundo o próprio técnico Renato Gaúcho, os jogadores devem ganhar descanso no fim de semana, mas, depois, voltam à batente.

E você se lembra do que está em jogo para o Fluzão em 2025? Semifinalista do Mundial e vice-campeão carioca, o time ainda está vivo em três frentes na temporada. Relembre com o Jogada10, então, como está o ano do Fluminense neste segundo semestre.

O Tricolor carioca está bem nas três competições em que segue atuando. É, afinal, sexto colocado no Brasileirão após 11 jogos, somando 20 pontos – quatro a menos que o líder Flamengo. Seu último compromisso no torneio foi pela 11ª rodada, em vitória por 2 a 0 sobre o Inter, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

A 12ª rodada, contra o Ceará, foi adiada e ainda não tem data para ocorrer. Além disso, como chegou até a semifinal do Mundial, também não atuará pela 13ª rodada, contra o Mirassol, em jogo que originalmente seria no domingo (13/7). Dessa forma, o retorno do Fluzão aos gramados será apenas contra o Cruzeiro (segundo colocado), na outra quinta (17/7), no Maracanã.

Copas? Temos também

Ainda em âmbito nacional, o Fluminense tem o confronto contra o Inter pela Copa do Brasil. Os jogos das oitavas de final serão nos dias 30 de julho e 7 de agosto, segundo a CBF. O Tricolor decide a vaga nas quartas em casa. Até o momento, o time já deixou Águia (PA), Caxias (RS) e Aparecidense (GO) pelo caminho.

Já no cenário internacional, o Flu ainda está vivo na Sul-Americana. Líder do Grupo F, a equipe se classificou direto às oitavas, “repousando” durante os play-offs, disputados entre os times que ficaram em terceiro em seus grupos na Libertadores e os vice-líderes de suas chaves na Sula. Assim, a equipe de Renato Gaúcho aguarda de camarote pelo vencedor do duelo entre América de Cali (COL) e Bahia nas oitavas de final. Estes compromissos, no entanto, serão apenas em meados de agosto.

