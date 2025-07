Retrospecto recente contra o Botafogo anima o Vasco para clássico deste sábado

Depois da pausa no calendário do futebol nacional para a disputa do Mundial de Clubes, o Brasileirão estará de volta no próximo final de semana. Assim, o Vasco, que precisa de mais regularidade em clássicos no ano, terá pela frente um rival que tem levado a melhor recentemente: o Botafogo.

Afinal, em sete clássicos disputados em 2025, até aqui, o Cruz-Maltino só saiu de campo com a vitória em um deles. Foi justamente contra o Alvinegro, ainda no Carioca, em 23 de fevereiro, em São Januário. Na ocasião, o gol de Vegetti, de pênalti, garantiu uma vaga na semifinal da competição e deixou o rival de fora até da Taça Rio.

Por outro lado, a equipe carioca perdeu os dois duelos com o Fluminense na temporada, ambos por 2 a 1. Um deles ocorreu no próprio Mané Garrincha, palco do jogo de sábado (12), às 18h30 (de Brasília). Assim, Cano aplicou novamente a lei do ex, na virada tricolor. Em maio, já sob o comando de Renato Gaúcho, o time de Laranjeiras voltou a reagir e ficar com os três pontos.

Além disso, o time entrou em campo outras quatro vezes contra o Flamengo e não conseguiu triunfar em nenhuma delas. No Brasileirão, os arquirrivais ficaram no empate, sem gols. No entanto, o Rubro-Negro garantiu dois triunfos na semifinal do Carioca e carimbou o título semanas depois. Antes disso, também venceu no duelo válido pela Taça Guanabara.

Bom retrospecto recente no Clássico da Amizade

Se contra a dupla Fla-Flu, o Vasco tem deixado a desejar, no Clássico da Amizade, o cenário tem sido bem diferente nos últimos três anos. Isso porque a equipe da cruz de malta levou a melhor em três das últimas cinco partidas contra o Botafogo, com um empate e apenas uma vitória do adversário.

Além disso, se a análise for dos últimos sete jogos, o time da Colina teve 4 vitórias contra apenas duas do rival. Em um desses triunfos, em 2024, o Cruz-Maltino bateu o adversário por 4 a 2 em pleno Nilton Santos. Lucas Piton, Galdames e Vegetti (2) anotaram os tentos cruz-maltinos, enquanto Eduardo (2) descontou para o Glorioso.

No Brasileirão de 2023, coube a Paulo Henrique estufar a rede alvinegra, na Colina Histórica. Naquele momento do campeonato, o time da estrela solitária vivia uma fase de declínio, bem próximo de perder a liderança para o Palmeiras. Já os comandados do técnico Ramón Díaz deixaram o Z4 e evitaram a queda ao fim da temporada.

Dessa forma, nos outros dois confrontos, o Alvinegro levou a melhor na última edição do campeonato nacional, com um implacável 3 a 0, dias antes de ficar com a taça. No primeiro turno, os times ficaram no empate por 1 a 1, em São Januário, quando a bola aérea funcionou para os dois lados, com gols de Bastos e Vegetti.

Últimos sete Vasco x Botafogo

1 – Vasco 1 x 0 Botafogo – Carioca 2025

2 – Botafogo 3 x 0 Vasco – Brasileirão 2024

3 – Vasco 1 x 1 Botafogo – Brasileirão 2024

4 – Botafogo 2 x 4 Vasco – Carioca 2024

5 – Vasco 1 x 0 Botafogo – Brasileirão 2023

6 – Botafogo 2 x 0 Vasco – Brasileirão 2023

7 – Vasco 2 x 0 Botafogo – Carioca 2023

Clássicos do Cruz-Maltino em 2025

1 – Fluminense 2 x 1 Vasco – Brasileirão

2 – Vasco 0 x 0 Flamengo – Brasileirão

3 – Flamengo 2 x 1 Vasco – Carioca

4 – Vasco 0 x 1 Flamengo – Carioca

5 – Vasco 1 x 0 Botafogo – Carioca

6 – Flamengo 2 x 0 Vasco – Carioca

7 – Vasco 1 x 2 Fluminense – Carioca

