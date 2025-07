Agora é oficial: Jorge Jesus acerta com o Al-Nassr

Jorge Jesus estava sem clube desde maio, quando rescindiu com o Al-Hilal - (crédito: Yasser Bakhsh/Getty Images)

Fim da novela. Jorge Jesus acertou os últimos detalhes e acertou com o Al-Nassr por uma temporada, com contrato até junho de 2026. O treinador português, que está em Lisboa, viaja a Riad na próxima segunda-feira (14) para assinar com os sauditas.

O tempo de contrato foi, inclusive, a cláusula que impediu um acerto mais rápido. Jesus queria igualar o prazo de vínculo ao de Cristiano Ronaldo – que recentemente renovou até junho de 2027. O treinador terá, no entanto, uma cláusula sobre renovação em caso de título ou de classificação para a Champions League da Ásia.

Jesus regressa então ao futebol da Arábia Saudita, onde comandou duas vezes 0 Al-Hilal. Em 105 jogos ele obteve 81 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, aproveitamento de 81,6%. Além disso, conquistou o Campeonato Saudita, duas Supercopas da Arábia Saudita e uma Copa do Rei. Porém, foi demitido mesmo com o excelente desempenho.

O Al-Nassr estava sem treinador desde o início de junho, quando demitiu o italiano Stefano Pioli, que fez uma campanha muito abaixo do esperado. O Al-Nassr não conseguiu se classificar para a Champions League da Ásia e perdeu a chance de disputar os títulos mais importantes da temporada passada.

