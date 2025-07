Depay não aparece em treino e aumenta tensão com o Corinthians

O atacante Memphis Depay surpreendeu a diretoria e comissão técnica do Corinthians ao faltar ao treino desta quarta (9), sem aviso prévio. A ausência acontece poucos dias após o atacante notificar o Timão sobre uma dívida. O clube pagou uma parte, mas ainda deve pouco mais de R$ 4 milhões em premiação.

A diretoria do Corinthians espera Memphis no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira (10) para explicar o ocorrido. Contudo, a relação entre o clube e o holandês ficou estremecida nas últimas semanas.

Nesta semana, o clube atrasou em um dia os salários de jogadores e funcionários. Além disso, o Corinthians também deixou de pagar a empresa Gocil, responsável pela segurança do atacante. O valor cobrado, de acordo com o documento divulgado, era de R$ 326.509,04 e o pagamento aconteceu nesta quarta-feira.

Os atrasos aconteceram por conta de um problema no fluxo de caixa. Afinal, o Timão não conseguiu a antecipação de mais receitas e procura novos recursos para fazer o pagamento. O plano do clube é seguir buscando novos recursos para evitar mais atrasos e assim conseguir ter um fluxo de caixa minimamente saudável. Parte das luvas do novo contrato com a Nike, por exemplo, é um alívio para os cofres corintianos a curto prazo.

Memphis Depay trabalhava sem problemas desde a retomada dos treinos do Corinthians, desde o dia 28 de junho. Agora, o Timão espera que o atacante esteja presente e preparado para o duelo contra o RB Bragantino, no domingo (13), às 19h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

