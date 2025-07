Bizarro! Jogador é obrigado a usar camisa com número escrito à caneta

Camisa de Rory Holden, do The New Saints (Gales), teve de ser improvisada - (crédito: Reprodução / Instagram)

Muito distante do glamour do Mundial de Clubes, onde os times bilionários brigam pelo título, a Champions League, em sua fase eliminatória, mostra o lado B do futebol.

Foi o que aconteceu no confronto entre o The New Saints, do País de Gales, e o Shkëndija, da Macedônia do Norte, nesta quarta-feira (9). O meia Rory Holden precisou trocar de camisa após manchá-la de sangue, conforme exigem as regras. O problema? O uniforme reserva do modesto clube não tinha número nas costas.

A solução foi improvisar. Alguém pegou uma caneta e escreveu o número à mão. Assim, Holden voltou a campo para o restante do primeiro tempo e seguiu até ser substituído aos 35 minutos do segundo tempo.

O jogo terminou 0 a 0 e as equipes decidirão o confronto na partida de volta, em Skopje, na Macedônia do Norte.

