Vasco fará retoques na pintura das arquibancadas de São Januário

Com o retorno do calendário do futebol brasileiro, o Vasco fará, a partir desta quinta-feira (10), um processo de limpeza e retoque na pintura das arquibancadas de São Januário. Assim, o foco da diretoria é deixar o estádio de cara nova para receber os jogos do segundo semestre

“A intervenção contempla a área das arquibancadas, preservando o tradicional padrão visual do Caldeirão. O processo integra um conjunto de cuidados e melhorias que vêm sendo realizados ao longo da temporada, como a instalação dos novos refletores, a revitalização dos vestiários e da quadra externa de futsal, e a ampliação e pintura da sala do VAR, ações que reforçam o compromisso com a estrutura do estádio e com a experiência do torcedor em São Januário”, informou o clube.

“O trabalho tem prazo estimado de conclusão de uma semana, respeitando as condições climáticas. A intervenção contempla a área das arquibancadas, preservando o tradicional padrão visual do Caldeirão.”, completou.

O Cruz-Maltino não atua na Colina Histórica desde o dia 5 de maio. Na ocasião, perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, antes da pausa para o Mundial de Clubes, a equipe carioca conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, em pleno Morumbis.

Com isso, o elenco teve 10 dias de férias e se reapresentou no dia 23 de junho, no CT Moacyr Barbosa. Desde então, o técnico Fernando Diniz tem aproveitado a oportunidade para conhecer melhor o elenco e implantar seu estilo de jogo.

Próximos compromissos

O próximo duelo em São Januário ocorre dia 19, quando o time encara o Grêmio, às 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada. Antes disso, o elenco terá pela frente o clássico com o Botafogo ,no Mané Garrincha, dia 12, às 18h30 (de Brasília). Por fim, da capital federal, o grupo viaja para Quito, onde mede forças com o Independiente Del Valle, pela Sul-Americana.

