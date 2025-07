Santos entra na janela com restrições e pode parar em apenas dois reforços

A janela de transferências abre nesta quinta-feira (10) e o Santos tem o interesse de reforçar o elenco para o restante da temporada. Contudo, atravessando uma grave crise financeira e com muitas dívidas, o Peixe pode passar por este período apenas com dois reforços anunciados.

Até o momento, o clube acertou a contratação de Willian Arão e Igor Vinícius. No caso do volante, o jogador chegou apenas com um acordo para pagamento de luvas. Já o lateral-direito rescindiu com o São Paulo amigavelmente, deixando o antigo clube com percentual de venda futura, também sem custos de transferência.

Para a diretoria, este é o único método para trazer novos reforços: jogadores livres no mercado. Contudo, o Santos sabe que dificilmente vai achar bons nomes como de Willian Arão e Igor Vinícius, que chegam para ser titulares.

Brian Rodríguez, ponta do América do México, foi procurado pelo Peixe, mas os termos da negociação propostos afastaram qualquer possibilidade de acerto. Recentemente, o Vasco tentou a contratação do atleta e fez uma proposta de 7 milhões de dólares (R$ 40,8 milhões). Contudo, os mexicanos recusaram a proposta.

O clube decidiu dar prioridade aos processos judiciais e tenta, ao máximo, postergar as dívidas para conseguir estabilizar e equilibrar o caixa. Nesse sentido, entende que está “engessado” no mercado e não tem muito poder para negociar. Assim, a diretoria segue atenta ao mercado pelas famosas “oportunidades”, mas não descarta ter uma janela de transferência tímida.

