Fluminense tenta retorno de John Kennedy, insatisfeito no Pachuca-MEX

John Kennedy perdeu espaço no Pachuca, do México, na disputa do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Após o quarto lugar no Mundial de Clubes, o Fluminense se prepara para retornar ao Brasil e buscará reforçar seu elenco na sequência da temporada. Nesse sentido, um das novidades pode ser um velho conhecido da torcida, que marcou um dos gols mais importantes da história do clube. Trata-se de John Kennedy, que está emprestado ao Pachuca, do México, porém insatisfeito, no momento. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Tricolor enxerga uma boa oportunidade para a volta do atacante, autor do gol do título da Libertadores em 2023, contra o Boca Juniors, no Maracanã. O intuito é aprofundar sobre o assunto assim que desembarcar no Rio de Janeiro. O elenco voltará ao Brasil nesta sexta-feira (11).

Durante o Mundial, houve um primeiro contato com o estafe do atleta. No entanto, existe uma dificuldade inicial, pois John Kennedy tem contrato de empréstimo com o clube mexicano até o fim de 2025, com opção de compra. Por outro lado, não há qualquer indicativo de que o Pachuca exercerá esse termo do contrato.

O atacante teve um bom início pelo clube, porém o cenário mudou da água para o vinho. O principal motivo foi a troca de treinador, que fez com que o jogador perdesse espaço e estudasse a volta antecipada ao Fluminense.

Mesmo assim, existe a possibilidade dos mexicanos pedirem uma compensação financeira pela rescisão. Do outro lado, o Tricolor acredita que o atleta possa qualificar o setor ofensivo. No momento, o técnico Renato Gaúcho conta com Germán Cano e Everaldo como opção de centroavantes no elenco.

