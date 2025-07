Técnico do Leverkusen analisa período no Rio: ‘Confio na estrutura do Flamengo’

O Bayer Leverkusen fará um período de 10 dias de sua pré-temporada no Rio de Janeiro. Assim, o técnico holandês Erik Ten Hag ressaltou que está confiante com a estrutura que terá à disposição no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, durante a passagem do elenco pela cidade maravilhosa.

“Cada dia é importante, não podemos perder nenhum. Temos apenas seis semanas de pré-temporada. Por isso, precisamos aproveitar cada momento com a intenção de evoluir como time e individualmente. Vamos treinar no centro de treinamento do Flamengo, uma equipe altamente profissional que estava no Mundial de Clubes. Confio completamente na estrutura que teremos à disposição”, disse.

A primeira atividade da equipe alemã ocorre na tarde do dia 15. Vale lembrar que a relação do Leverkusen com o Brasil é antiga, visto que mais de 20 jogadores do país já defenderam a equipe. Entre eles, estão nomes como Tita, Juan e Renato Augusto, revelados pelo Rubro-Negro.