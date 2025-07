De R$ 6 milhões para R$ 196 milhões: a ascensão meteórica de Richard Ríos

Richard Ríos chegou ao Palmeiras em 2023, após se destacar no Campeonato Paulista pelo Guarani. O colombiano desembarcou na Academia de Futebol como uma aposta do clube, que buscava destaques desconhecidos. Dois anos depois, o Verdão espera fazer uma das suas maiores vendas de sua história.

À época, o volante de 22 anos era considerado uma aposta com potencial, adquirida por cerca de R$ 6 milhões. Contudo, o que ninguém imaginava era que, em um intervalo de apenas dois anos, o valor de mercado do jogador saltaria para impressionantes 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 196 milhões). A valorização gira em torno de 3.166%, e hoje o Verdão só considera abrir negociação a partir desse patamar.

Nos últimos dias, a Roma, da Itália, acenou com uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) pelo volante colombiano, de acordo com o jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’. Afinal, o treinador Gian Piero Gasperini, que assume o time da capital italiana nesta temporada, tem o meio-campista como um dos favoritos na lista de reforços.

Aos 25 anos, Ríos é visto como um dos volantes mais promissores da América do Sul. Aliás, no Palmeiras, ganhou espaço rapidamente com o técnico Abel Ferreira, sendo utilizado tanto como primeiro quanto como segundo volante.

No Mundial de Clubes, por exemplo, o colombiano voltou a ser um dos grandes nomes do Palmeiras e voltou a chamar atenção do mercado europeu. O Verdão, ciente do ativo que tem em mãos, não deve facilitar uma saída e promete fazer jogo duro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.