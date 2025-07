Após brilhar na Europa, Jorginho, do Flamengo, fará estreia no futebol brasileiro

Apesar de ter nascido no Brasil, Jorginho nunca teve a oportunidade de atuar em seu país de origem. Assim, o meio-campista, que disputou o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, pelo Flamengo, terá a chance de jogar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A estreia do jogador deve ocorrer neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, contra o São Paulo, pela 13ª rodada.

Afinal, o brasileiro, naturalizado italiano, começou a carreira no Velho Continente e viveu seu melhor momento na Inglaterra. Por lá, com a camisa do Chelsea, o jogador conquistou a Liga dos Campeões, a Eurocopa e foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2020/2021. Antes de acertar com o clube carioca, estava no Arsenal.

Contratado em junho pelo Rubro-Negro, Jorginho chamou a atenção no torneio da Fifa, pois se adaptou rapidamente ao trabalho do técnico Filipe Luís. Ele, então, deu qualidade e dinamismo ao setor e mostrou que pode contribuir para que o time possa disputar os principais títulos do futebol nacional e sul-americano.

Diante do Bayern de Munique pelas oitavas de final, o atleta estufou a rede pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Ele marcou, de pênalti, assim como deu duas assistências ao longo da competição.

Auge na seleção italiana

Nascido em Imbituba, Santa Catarina, passou a treinar em uma escolinha que tinha parceria com o Brusque, aos 13 anos. Como o clube catarinense tinha convênio com empresários italianos, desembarcou em solo italiano, dois anos depois, para representar o Hellas Verona-ITA. A informação é do portal “ge”.

Na sequência, chegou ao Sambonifacese, um time da Série C2, por empréstimo, e fez sua primeira temporada como profissional, mas logo voltou e acertou sua transferência para o Napoli, onde atuou sob o comando de Rafa Benítez e Maurizio Sarri. Jorginho, então, se naturalizou pela ascendência italiana do tataravô paterno e teve seu auge na seleção do país com o título da Eurocopa 2020.

