Assessoria de Tainá Castro, esposa de Militão, esclarece curtida em ‘indireta a Léo Pereira

O nome de Tainá Castro esteve novamente no centro de uma polêmica nas redes sociais envolvendo diretamente seu ex-marido Léo Pereira. Isso porque o perfil da influenciadora curtiu um comentário que exaltava Éder Militão, seu atual esposo, em detrimento de outro atleta. Como ambos jogam na mesma posição, logo, internautas apontaram como indireta ao zagueiro do Flamengo.

“Esse sim [Éder Militão] tem nível de Seleção, não outros aí que se dizem bons”, dizia o comentário em uma postagem no próprio perfil de Tainá.

A repercussão negativa, porém, fez com que a equipe responsável pela gestão de carreira da influencer se manifestasse oficialmente. No comunicado, a assessoria atribui a curtida a um erro interno de operação por parte do time de social media de Tainá. A nota esclarece que a colaboradora não se atentou à conotação ofensiva do comentário, entendendo apenas que se tratava de um elogio a Éder.

Comunicado na íntegra

“Nós, enquanto escritório responsável pela carreira influenciadora Tainá Castro, viemos a público esclarecer um ponto importante. Nos deparamos com diversas páginas repercutindo uma curtida feita a partir do perfil da Tainá. Esclarecemos que a ação foi realizada por uma de nossas colaboradoras da equipe de social media, que compreendeu o conteúdo como um elogio ao parceiro da influenciadora, sem qualquer intenção de provocar ou lançar indiretas.

Importante ressaltar que Tainá está em viagem e, desde a hora do jogo, encontra-se ausente das redes sociais. Sem conhecimento prévio da curtida em questão. Nós temos uma equipe de mais de seis profissionais que atuam com exclusividade na carreira dela, cuidando de postagens, planejamento e outros setores. Como fundadora da agência, me desculpo por qualquer mal-entendido causado e peço compreensão neste momento”.

Guarda compartilhada com Léo Pereira

Tainá Castro e Léo Pereira mantêm guarda compartilhada dos filhos Matteo e Helena, com residência fixa cedida à mãe e direito de visitas ao pai. Apesar das diretrizes formais, ambos ajustam os dias conforme compromissos de trabalho e rotina familiar.

“A gente vai conseguindo adequar em cima da nossa rotina”, explicou a influencer em outra ocasião. Ela ainda destacou que, em casos pontuais, cede sua vez com os filhos quando há compromissos importantes para o ex-companheiro.

Declaração pública para Militão

Tainá enalteceu publicamente seu marido após vê-lo de volta aos gramados, durante a derrota histórica do Real Madrid por 4 a 0 para o PSG, no Mundial de Clubes. Apesar da eliminação, o dia representou uma vitória na vida pessoal do jogador e de seus familiares.

“Sabia que você ia voltar grande”, escreveu a influenciadora em um trecho da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taina? Castro Militão (@tainamilitao)

Casamento luxuoso e presente exclusivo

O casal se prepara para formalizar a união com uma cerimônia marcada para o Palácio Tangará, em São Paulo. O evento começará às 18h30 e contará com 12 horas de celebração, conforme revelou a influenciadora em suas redes sociais.

Além disso, Tainá mostrou aos seguidores um presente luxuoso recebido de Militão: uma Brabus 800 4×4 Superblack. O modelo, baseado no Mercedes-AMG G63, possui acabamento em fibra de carbono e motor V8 biturbo, sendo avaliado em cerca de R$ 4,3 milhões. O veículo foi adquirido sob encomenda exclusiva e entregue recentemente.

Estrutura familiar atual

Tainá é mãe de dois filhos com o zagueiro do Flamengo, enquanto Militão tem uma filha, Cecília, fruto do relacionamento anterior com Karoline Lima. Atualmente, Léo namora Karoline, e o defensor do Real Madrid mora com Castro. Apesar dos embates públicos, as partes envolvidas priorizam a convivência harmônica entre os filhos em seus respectivos núcleos.

