Conheça Gonzalo Tapia, pedido de Hernán Crespo para o São Paulo

O São Paulo negocia para contratar por empréstimo o atacante chileno Gonzalo Tapia, de 23 anos. O jogador pertence ao River Plate, da Argentina, mas ganhou destaque vestindo a camisa da Universidad Católica, clube pelo qual foi revelado.

Considerado uma promessa do futebol chileno, Tapia foi presença constante nas seleções de base do país, desde o sub-15 até o sub-23. O atacante subiu ao elenco profissional da Católica em 2020, sob o comando de Ariel Holan (ex-Santos). Desde o início, ele mostrou muito potencial, mas não conseguiu evoluir como se esperava.

Tapia ganhou notoriedade atuando pela ponta direita, sendo conhecido pela força física e velocidade. Seu estilo de jogo prioriza os arranques em direção à linha de fundo, com cruzamentos ou passes para trás. Contudo, ele mudou seu estilo de jogo após ter o brasileiro Tiago Nunes como técnico na Católica.

O técnico reposicionou o chileno para uma função mais centralizada, como segundo atacante, com liberdade para se movimentar ao redor de um centroavante fixo. A função é muito parecida com a que Hernán Crespo enxerga Luciano fazendo no São Paulo. Essa mudança tática deu resultado rápido. Afinal, Tapia se tornou mais participativo e passou a contribuir com gols.

O atacante chamou a atenção do River Plate, mas não conseguiu brilhar na equipe argentina, virando um eterno suplente com Marcelo Gallardo. Caso o negócio se concretize, Tapia pode encontrar no Tricolor um ambiente mais propício para retomar a confiança e, enfim, deslanchar na carreira.

Jogador pode se encaixar na formação de Crespo

Por ser jovem e ainda em formação, o São Paulo vê em Tapia uma oportunidade de reforçar o ataque com alguém que se encaixa no estilo de Crespo. Especialmente no sistema 3-5-2, que exige um atacante móvel ao lado de um centroavante mais fixo.

Rápido e forte, Gonzalo Tapia conta com uma boa movimentação para se destacar. Além disso, pode atuar tanto como ponta direita quanto como segundo atacante. Por outro lado, precisa melhorar sua finalização e a parte mental.

