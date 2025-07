Messi faz dois gols pelo quarto jogo seguido e garante vitória do Inter Miami

O argentino Lionel Messi segue brilhando na Major League Soccer (MLS). Ele marcou dois gols pela quarta partida consecutiva e, desta vez, garantiu a vitória do Inter Miami por 2 a 1 sobre o New England Revolution, fora de casa, na noite desta quarta-feira (9).

O primeiro gol saiu aos 27 minutos. Messi aproveitou um recuo mal feito de cabeça por um adversário e, de pé esquerdo, finalizou de primeira dentro da área para abrir o placar.

O segundo veio aos 38 minutos. Sergio Busquets acertou um belo passe, combinado com a movimentação de Messi, que desmontou a defesa do New England. O camisa 10 argentino bateu no canto oposto, sem chances para o goleiro Aljaz Ivacic.

O time da casa ainda diminuiu com um belo gol do espanhol Carles Gil. Porém, o Inter Miami, comandado por Javier Mascherano, segurou a vantagem até o fim.

Nos três jogos anteriores da MLS, Messi também havia marcado dois gols em cada um: na vitória por 4 a 1 sobre o Montreal, fora de casa, na goleada por 5 a 1 sobre o Columbus Crew, e no triunfo por 4 a 2 novamente contra o Montreal, ambos no estádio do Inter Miami.

Assim, com o resultado, o Inter Miami ocupa a 5ª posição na Conferência Oeste da MLS, com 35 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.