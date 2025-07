Descumprimento contratual faz Jorge Jesus acionar o Benfica na Justiça

Jorge Jesus iniciou nesta semana um processo judicial contra o Benfica no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), em Portugal. O treinador alega descumprimento contratual por parte do clube e cobra valores salariais pendentes do período posterior à sua saída — registrada em dezembro de 2021. Protocolado no dia 09 de julho, o pedido refere-se a montantes que, segundo o técnico, deveriam ter sido pagos até o fim do vínculo ou novo compromisso profissional.

O caso não envolve litígio contencioso, de acordo com o advogado Luís Miguel Henrique. O defensor explicou que trata-se de uma ação motivada por questões tributárias relacionadas ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Ele ressaltou que o Mister quitou imediatamente os valores apontados pela Autoridade Tributária, embora os considere de responsabilidade do clube.

“Não há problema algum, nenhum conflito contencioso. Mera cautela, por causa de prazos de prescrição. Basicamente tem a ver com o acerto de IRS que a Autoridade Tributária fez ao Jorge”, explicou o advogado. Por fim, complementou: “Por força do contrato, ele é credor dessa quantia em relação ao Benfica, mas o devedor era o JJ. Ele pagou de imediato aquilo que a Autoridade Tributária corrigiu”.

Diálogo com staff de Jorge Jesus

O Benfica reconheceu, através de um posicionamento oficial, a existência do processo. Em nota, a diretoria afirmou já ter iniciado conversas com os advogados do treinador e demonstrou otimismo quanto à resolução da questão.

“O Sport Lisboa e Benfica esclarece que teve recentemente conhecimento da pretensão do seu antigo treinador, Jorge Jesus. O clube já iniciou conversas com os representantes de Jorge Jesus e tem total convicção de que tudo será resolvido de forma amigável, como é a vontade de ambas as partes, muito em breve”.

Histórico recente da relação

O técnico deixou o comando do Benfica pela segunda vez no final de 2021, após a emblemática passagem pelo Flamengo. Na ocasião, a instituição comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal que arcaria com os compromissos contratuais até o término do vínculo. Existia também a brecha para até que o treinador firmasse contrato com outro clube.

Em julho de 2022, ele assumiu o Fenerbahçe, encerrando oficialmente o período de inatividade após a demissão.

A primeira passagem do técnico pelo Benfica, entre 2009/10 e 2014/15, ficou marcada por conquistas relevantes. Ele acumulou dez títulos — incluindo três campeonatos portugueses e cinco taças da liga — , além de duas finais consecutivas da Liga Europa.

Posteriormente, treinou o Sporting, Flamengo e Al-Hilal antes de retornar ao clube da Luz em 2020. Na segunda etapa, porém, não obteve êxito esportivo e encerrou o vínculo em meio à temporada, sem levantar troféus.

Precedente judicial

A relação entre as partes já teve outros episódios de tensão jurídica, portanto não trata-se de nada inédito. Em 2015, após a saída direta para o Sporting, o clube lisboeta chegou a acionar o treinador na Justiça por quebra de contrato, exigindo 14 milhões de euros.

O litígio à época envolvia alegações de uso indevido de material técnico e início precoce de atividades no novo clube. Na ocasião, ambas as partes chegaram a um acordo extrajudicial e evitaram julgamento.

