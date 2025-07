Acidente de Diogo Jota: relatos divergem de versão oficial da Guarda Civil

As circunstâncias do acidente que provocou a morte de Diogo Jota e André Silva, na madrugada de quinta-feira (03), continuam gerando versões conflitantes. Isso porque embora o relatório preliminar da Guarda Civil da Espanha aponte excesso de velocidade como um dos fatores decisivos para fatalidade, duas testemunhas oculares contestam de forma direta essa avaliação.

De acordo com o documento oficial, o carro teria ultrapassado os limites permitidos ao tentar uma manobra de ultrapassagem na rodovia A-52, próximo à cidade de Cernadilla — causando, possivelmente, o estouro de um dos pneus. A perda de controle levou a Lamborghini Huracán a sair da pista, bater e explodir. No entanto, caminhoneiros que transitavam pela via no momento da tragédia apresentaram uma versão distinta.

José Azevedo, motorista profissional que trafega rotineiramente por aquele trecho, afirmou ter visto o veículo antes do impacto. Ele assegurou que os irmãos conduziam com tranquilidade e não demonstravam pressa. “A família tem a minha palavra de que eles não estavam em alta velocidade. Eu pude ver a marca e a cor do carro quando eles passaram por mim. Eles estavam dirigindo com muita calma”, disse à imprensa local.

Outro caminhoneiro, colega de estrada de Azevedo, também presenciou a passagem do carro e corroborou o relato. Ambos desmentiram o suposto comportamento imprudente, sustentando que a condução dos jogadores estava compatível com as condições da via. Um dos motoristas declarou, inclusive, ter tentado prestar socorro, mas não conseguiu atuar devido à gravidade da colisão e do incêndio subsequente.

Perícia em andamento

A investigação conduzida pelo Subsetor de Trânsito da Guarda Civil ainda não concluiu o laudo técnico de forma oficial. Especialistas ainda analisam as marcas de frenagem para aferir com exatidão a velocidade do carro no momento da colisão. Embora fontes da corporação tenham informado que o automóvel estaria a aproximadamente 120 km/h, a ratificação depende da finalização dos estudos periciais.

O acidente aconteceu por volta das 00h30 (horário local), no quilômetro 65 da A-52, a cerca de 335 km de Madri. O impacto foi seguido de incêndio e causou a morte imediata de Diogo e André. A hipótese de falha mecânica por rompimento do pneu dianteiro ainda segue como uma das possibilidades consideradas.

Mudança de rota por recomendação médica

Segundo Rute Cardoso, viúva do atacante do Liverpool, os irmãos seguiam para Santander e, de lá, embarcariam rumo à Inglaterra. A escolha pelo transporte rodoviário decorreu de uma orientação médica, já que o português ainda se recuperava de uma cirurgia nos pulmões e, por isso, fora instruído a evitar voos.

Os irmãos deixaram Portugal com destino à vila de Benavente, na Espanha, e pretendiam seguir até o norte do país. Contudo, a ausência de contato fez com que familiares acionassem autoridades locais. Até que Rute, horas depois, identificou o acidente e confirmou a presença dos dois no veículo.